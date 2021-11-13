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السبت، 13-11-2021 01:01 م

شاهد...باريس هيلتون تدخل القفص الذهبي

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الوكيل الإخباري - تزوجت باريس هيلتون من صديقها كارتر ريوم بعد علاقة صداقة استمرت سنتين، فيما وصفته بأنه "حفل زفاف أسطوري حقيقي".

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وكانت هيلتون سيدة المجتمع الراقي الأميركية التي تبلغ من العمر 40 عاما خُطبت لرجل الأعمال ريوم، وهو في نفس عمرها، في شباط الماضي.

ونشرت باريس هيلتون تفاصيل حفل الزفاف الذي أقيم في لوس أنجليس يوم الخميس في مدونة قالت فيها إنها لا تصدق أنها أخيرا أصبحت زوجة.

 

وكتبت "أخيرا أقبِّل أميري وتبدأ سعادتي الدائمة التي كنت أحلم بها منذ سنوات طفولتي الباكرة".

وارتدت هيلتون خلال الحفل 4 فساتين أعراس.

وكان بين المدعوين الذين حضروا الحفل في ضيعة عائلتها الفخمة كيم كارداشيان ونيكول ريتشي وبولا عبدول. وأفاد موقع المشاهير (تي.إم.زد) أن المغنية ديمي لوفاتو قدمت عرضا في الحفل، الذي غيرت فيه هيلتون أزياءها أربع مرات.


 

المصدر - لبنان 24 

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