شاهد بالفيديو.. تطورات جديدة حول الحالة الصحية لصاحب قناة طيور الجنة 'خالد مقداد'

الوكيل الاخباري - أوضح وليد المقداد، ابن مؤسّس قناة "طيور الجنة" خالد المقداد، حقيقة ما أُشيع أخيراً عن وفاة والده. وظهر لهذه الغاية في مقطع مصوّر تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وقال فيه إن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات، لافتاً إلى أن والده ما زال في المستشفى وحالته مستقرة، داعياً المتابعين إلى الدعاء له بالشفاء، ومؤكداً أن الأسرة ستعلن كل المستجدات في حينها.



ويُشار إلى أن شقيقه المعتصم بالله المقداد نشر على حسابه الخاص في "فيسبوك" قبل هذا صورة جمعته بوالده وأرفقها بتعليق أشار فيه إلى مرض الأخير وكتب: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ أن تشفي أبي وحبيبي ورفيقي خالد مقداد وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ترده إلينا سالماً معافى يا رب العالمين ويا من لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات ادعوا له يا حبايبي".



كما نشر لاحقاً صورة ظهر فيها مع والده أثناء رقود الأخير على سرير المرض، وعلّق عليها: "اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمدك بالصحة والعافية يا والدي يا حبيبي".

اضافة اعلان







لها