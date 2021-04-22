الخميس 22-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مكرهة صحية في منطقة القويسمة بعمان_صور

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

30 مخالفة لمحلات تجارية في البلقاء

مناشدة من مغترب في الأردن لدفع تكاليف علاج طفله

خطر دخول الجراد إلى المملكة ما زال قائما

القبض على مزور تصاريح مرور إلكترونية

إربد .. ضبط 173 متسولا منذ بداية رمضان

الصين تعطي 200 مليون جرعة لقاح كورونا لمواطنيها

مخالفة 7 محال تجارية لعدم الالتزام بالسقوف السعرية

مصفاة البترول: شطب 79 ألف أسطوانة غاز منزلي في 2020

الخميس، 22-04-2021 12:50 م

شاهد بالفيديو.. تطورات جديدة حول الحالة الصحية لصاحب قناة طيور الجنة 'خالد مقداد'

8ztqU


الوكيل الاخباري - أوضح وليد المقداد، ابن مؤسّس قناة "طيور الجنة" خالد المقداد، حقيقة ما أُشيع أخيراً عن وفاة والده. وظهر لهذه الغاية في مقطع مصوّر تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وقال فيه إن ما يُنشر في هذا الشأن مجرد شائعات، لافتاً إلى أن والده ما زال في المستشفى وحالته مستقرة، داعياً المتابعين إلى الدعاء له بالشفاء، ومؤكداً أن الأسرة ستعلن كل المستجدات في حينها.

ويُشار إلى أن شقيقه المعتصم بالله المقداد نشر على حسابه الخاص في "فيسبوك" قبل هذا صورة جمعته بوالده وأرفقها بتعليق أشار فيه إلى مرض الأخير وكتب: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ أن تشفي أبي وحبيبي ورفيقي خالد مقداد وأن تلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ترده إلينا سالماً معافى يا رب العالمين ويا من لا يُعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات ادعوا له يا حبايبي".

كما نشر لاحقاً صورة ظهر فيها مع والده أثناء رقود الأخير على سرير المرض، وعلّق عليها: "اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمدك بالصحة والعافية يا والدي يا حبيبي".

اضافة اعلان
 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
maxresdefault

مقاضاة رامز جلال بسبب حلقة حمو بيكا في برنامج المقالب!

0

ردة فعل غير متوقعة من محمد هنيدي بعد مقلب رامز جلال!.. شاهد

2015_11_25_11_32_58_857

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد ريحان

1024394274_0_0_1200_675_1200x0_80_0_1_b4f3eaacf3d11fada2dbfdce9a91c4ce

الموت يفجع الفنانة المصرية نجلاء بدر.. صورة

1048493288_0_192_1000_733_1000x541_80_0_0_501201a84c4174ed765694b2b7bdb6fb

والدة حلا الترك تنفجر بالبكاء وتكشف عما فعلته ابنتها وعن شخصية غامضة تدعمها... فيديو

GGGGG-800x600

مسلسل 'نسل الأغراب' يصل إلى العالمية!.. شاهد

أخبار متعلقة
1089836-230996542

حسن الرداد ينفي شائعات وفاته

maxresdefault-6

تطورات جديدة في محاولات الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني

mebusiness.ae_1573748111

الفنانة غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بتغيّر شكلها.. فيديو

63d2198880f9ca34993a3cc417bc1912fd5fb897

محمد رمضان يثير الجدل بأغنية جديدة.. شاهد

7067306-1640303797

الفنانة أحلام تنشر صورة باطلالة جديدة.. شاهد

casablancatoday-قصي1

قصي خولي يكشف عن عمره الحقيقي.. شاهد