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مؤتمر صحفي للوقوف على مستجدات أحداث أمس

الأحد، 04-04-2021 12:33 م

الفنانة غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بتغيّر شكلها.. فيديو

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الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة غادة عبدالرازق، جدلا بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشرها مقطع فيديو على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" أظهر اختلاف ملامحها، وأصبحت بشكل أصغر سنًا، الأمر الذي أرجعه بعض متابعيها إلى إجرائها عملية تجميل مؤخرًا.

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وانتقد عدد كبير من الجمهور ما أقدمت عليه غادة بسبب تغيّر ملامحها لدرجة أن عدداً من متابعيها لم يتعرف عليها، في حين أعجب آخرون بإطلالتها معتبرين أنها بدت أصغر سناً مما تظهر عليه في العادة.

 

وتفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو الذي نشرته غادة وحاصروها بتساؤلاتهم ما إذا كان التغيّر الحاصل نتيجة خضوعها لعمليات التجميل أو من تأثيرات الفيلتر الذي استخدمته في التصوير.

وتشارك غادة في موسم مسلسلات رمضان 2021 من خلال مسلسل "لحم غزال" والذي تم تصويره في لبنان، ويشاركها البطولة وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومصطفى أبو سريع.

 


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