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السبت، 06-11-2021 11:34 ص

شاهد ...بيرجوزار كوريل وخالد أرغنش يستقبلان طفلتهما

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الوكيل الإخباري - تحتفل بيرغوزار كوريل وزوجها خالد أرغنش بوصول طفلهما الثالث الى عالمهما وهي فتاة أطلقا عليها اسم "ليلى".

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بيرجوزار وخالد لم ينشرا أي بوست عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي عن المولدتهما الجديدة، بينما ذكرت عدة صحف تركية من بينها hurriyet أن الطفلة ولدت في مستشفى Maslak Acıbadem .

 

وأكدت مصادر مطلعة أن الأم وابنتها بصحة جيدة، حيث لم يترك خالد زوجته أثناء الولادة وكان برفقة ابنيه علي وهان.

 

 

 

المصدر - الفن 

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