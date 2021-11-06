شاهد ...بيرجوزار كوريل وخالد أرغنش يستقبلان طفلتهما

الوكيل الإخباري - تحتفل بيرغوزار كوريل وزوجها خالد أرغنش بوصول طفلهما الثالث الى عالمهما وهي فتاة أطلقا عليها اسم "ليلى".



اضافة اعلان

بيرجوزار وخالد لم ينشرا أي بوست عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي عن المولدتهما الجديدة، بينما ذكرت عدة صحف تركية من بينها hurriyet أن الطفلة ولدت في مستشفى Maslak Acıbadem .

وأكدت مصادر مطلعة أن الأم وابنتها بصحة جيدة، حيث لم يترك خالد زوجته أثناء الولادة وكان برفقة ابنيه علي وهان.

المصدر - الفن