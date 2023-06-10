شاهد : تألق كوكب الشرق في قلوب الجمهور الأردني على المسرح بعد عقود من الرحيل

الوكيل الإخباري- استعاد الجمهور الأردني، حضور المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم (1898 – 1975)، مساء الخميس والجمعة في قصر الثقافة بعمان، في حفل غنائي أقيم بتقنية الـ"هولوغرام" هو الأول من نوعه في الأردن .



وسط تصفيق وهتاف الجماهير، أطلَّت "كوكب الشرق" أم كلثوم، على عشاقها في عمان، واطربتهم بأجمل اغانيها "انت عمري"،و"ألف ليلة وليلة" و"سيرة الحب"، حيث تمكن الجمهور خلال الحفل من محاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية، التي كانت تشهد إقبالاً جماهيرياً استثنائياً في القرن الماضي .



يشار الى أن الهولوجرام هي تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، بحيث تطفو الصورة في الهواء كمجسم هلامي فيه طيف مـن الألوان ليتجسد على الشكل المراد عرضه، وذلك باستخدام جهاز ليزر، حيث استطاع الجمهور رؤية السيدة أم كلثوم في الهواء، كمجسم هلامي ثلاثي الأبعاد يظهر كطيف من الألوان يتجسد على المطربة الراحلة، مما أتاح للجمهور مشاهدة المطربة وهي تقدم أغانيها وكأنها حقيقية، بفضل الاعتماد على التقنية البصرية عالية الدقة.

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