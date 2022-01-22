شاهد..حسن يوسف يوضح سبب إبتعاده الغريب عن التمثيل

الوكيل الإخباري - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" على قناة "mbc مصر"، كشف الفنان حسن يوسف سبب تغيبه عن المشاركة في الأعمال الفنية، خلال الفترة الماضية، قائلاً: "أنا تحت أمر اللي يطلبني، هما طلبوني في ثلاثة مسلسلات هي "القاتل الذي أحبني" ومسلسل من إخراج محمد عبد الخالق وآخر من تأليف عمرو محمود يس، لكنني بعتذر، بيعرضوا فلوس أقل من قيمتي الفنية، كل واحد بيقيم نفسه فنيا، بيطلبوا حاجات غريبة".





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وأضاف: "الفلوس ساعات بتقرص المؤلفين والمخرجين والمنتجين، نفسي التقي بالجمهور وأعمل حاجة كويسة ولكن مش عارف السر فين، هناك فنانين يتقاضون أجور تصل إلى 30 و 40 مليون جنيه، وناس تانية بيتعرض عليها مليون أو 2 مليون فقط".



لها