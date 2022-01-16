يسرا تكشف تفاصيل برنامجها كلام في الحب

الوكيل الإخباري - خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، على قناة "MBC مصر"، كشفت الفنانة يسرا، عن تفاصيل برنامجها "كلام في الحب" الذي ستقدمه قريبًا على قناة "MBC مصر".



قالت يسرا إنها تشكر كل فريق إعداد البرنامج كونهم قاموا بمجهود غير عادي: "بشكر فريق إعداد البرنامج، وسعيدة جدًا بالتعامل معاهم، قابلنا 100 شخصية في البرنامج ده، كلنا بنتكلم عن الحب بجميع أنواعه"، رافضة الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك عن البرامج، "لا، تتفرجي عليه، ومش هقول أكتر من كده عشان ميتحرقش"، موضحة أن البرنامج سيكون به ضيوف معروفين للجميع، وشخصيات أخرى غير معروفة ولكنهم قدموا نماذج جيدة في الحب".

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