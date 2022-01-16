الأحد 16-01-2022
الوكيل الاخباري

وزير التخطيط: اقتصاد الأردن بدأ بالتعافي من آثار كورونا

الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها بين عنتاب وأربيل

المياه: المنخفض رفع معدل الامطار العام الى 32.7%

شاهد.. انهيار سور منزل في السلط

مسدسات ذكية تدخل أسواق الأسلحة الأمريكية

المواصفات تدعو للتبليغ عند الشك بوزن اسطوانة الغاز

مهيدات: 18% زيادة صادرات الأدوية خلال عام 2021

الإدارة المحلية: رش الملح على الطرق المتوقع أن تشهد انجماد

روسيا..وفيات كورونا عند أدنى مستوى منذ نصف عام

الامانة للمواطنين: لا تخرجوا من المنازل إلا للضرورة

الأحد، 16-01-2022 11:35 ص

يسرا تكشف تفاصيل برنامجها كلام في الحب

يسثب


الوكيل الإخباري - خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، على قناة "MBC مصر"، كشفت الفنانة يسرا، عن تفاصيل برنامجها "كلام في الحب" الذي ستقدمه قريبًا على قناة "MBC مصر".

قالت يسرا إنها تشكر كل فريق إعداد البرنامج كونهم قاموا بمجهود غير عادي: "بشكر فريق إعداد البرنامج، وسعيدة جدًا بالتعامل معاهم، قابلنا 100 شخصية في البرنامج ده، كلنا بنتكلم عن الحب بجميع أنواعه"، رافضة الخوض في تفاصيل أكثر من ذلك عن البرامج، "لا، تتفرجي عليه، ومش هقول أكتر من كده عشان ميتحرقش"، موضحة أن البرنامج سيكون به ضيوف معروفين للجميع، وشخصيات أخرى غير معروفة ولكنهم قدموا نماذج جيدة في الحب".

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
asala1-25-3-2017-2-3

الموت يفجع الفنانة اصالة

4m

مصادر تكشف أجر محمد رمضان في مسلسله الجديد

joseph

جوزيف عطية يختتم فعاليات منتدى شباب العالم

medium_2022-01-15-1caf90dbe0

عمرو يوسف وحسن الرداد يجتمعان بعد 16 عاما من أول عمل درامي

10604926-1896495870

ناهد السباعي تعلن اصابتها بفيروس كورونا

09-10-21-816771680

شاهد..هجوم جديد من والد ياسمين صبري على ابنته

أخبار متعلقة
يسثب

يسرا تهنئ جمهورها بالعام الجديد - فيديو