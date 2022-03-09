الأربعاء 09-03-2022
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الأربعاء، 09-03-2022 11:05 ص

شاهد - حورية فرغلي تغضب على جارها وتتشاجر معه

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الوكيل الإخباري - جدل كبير احدثته الممثلة المصرية حورية فرغلي بعد ان انتشر فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي غاضبة وتتشاجر مع شخص قيل انه جارها حسب المعلومات المتداولة.

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وظهرت فرغلي وهي تقول: "المسموح له بالدخول إلي هي والدتي فقط"، ويبدو أن ذلك كان السبب الرئيسي في انفعالها الواضح بالمقطع.

 

واشار البعض انه يمكن ان يكون هذا المشهد من مسلسل تصوره او حقيقياً الا انها لا تعرف انه يتم تصوير في حال كان ذلك وأكد كثر ان هذه الامور تحدث ولا داعي لجعل الامور أكبر وتضخيمها.

 

 

 

 

الفن 

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