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الثلاثاء، 08-02-2022 01:22 م

فيديو نادر - صباح تكشف سبب رفضها الزواج من المخرج أحمد يحيى

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الوكيل الإخباري - بعد إعلان وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر للفنانة اللبنانية الراحلة صباح، كشفت فيه عن تقدم المخرج الراحل للزواج منها أثناء تعاونهما في فيلم "ليلة بكى فيها القمر" الذي يعد من أبرز الأفلام التي قدمها المخرج الراحل.

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وكشفت الشحرورة خلال اللقاء مع الفنانة صفاء أبو السعود، في أحد البرامج، عن قصة الحب التي جمعتها والمخرج أحمد يحيى، وأسباب رفضها الزواج منه، وقالت: "كان فيه مشروع زواج ومش عارفة ليه محصلش نصيب، لقيته أصغر مني وكل شيء نصيب".

 

 

لها

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