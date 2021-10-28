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الخميس، 28-10-2021 12:13 م

شاهد ...خالد علامة يعايد والدته بطريقة مؤثرة

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الوكيل الإخباري - لا تخفى على أحد العلاقة المميزة التي تجمع ابني الفنان اللبناني راغب علامة بوالديهما، وتعلقهما بهما، ولمناسبة عيد ميلادها، عايد خالد علامة والدته جيهان علامة بطريقة مؤثرة، ناشراً عدة صور وهو يحتضنها ومقطع فيديو قصير يظهره وهو يقبلها على وجنتها، وعلق عليه بكلمات مؤثرة كاتباً :"عيد ميلاد سعيد يا ملكتي .

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عيد ميلاد سعيد يا نبض قلبي".


وأعادت جيهان نشر الصورة نفسها، وأرفقتها بتعليق معبرة عن مدى حبها لابنها قائلة :"سألني ما هو شعورك أن يكون لديك ابن، فأجبته إنه تعطي لحياتك معنى"، ليعلق خالد :"أحبك أمي".


وانهالت عبارات التهنئة من المتابعين والفنانين، ومنهم الفنانة فيفيان مراد التي علقت برمز تعبيري لقلب.


من ناحية أخرى، دندن خالد أغنية خلال قيادته للسيارة وشارك مقطع الفيديو في صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، معلقاً :"أنا لا اريد أن اصبح مغنياً لكني أحب أن أغني .

 

 

المصدر - الفن 

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