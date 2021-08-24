الثلاثاء 24-08-2021
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الثلاثاء، 24-08-2021 02:42 م

شاهد ...ديانا كرزون تصدم الجميع بهذا الفيديو

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الوكيل الإخباري - لفتت الفنانة الأردنية ديانا كرزون الأنظار بظهورها في أحد المتاحف إلى جانب زوجها الإعلامي معاذ العمري بنحافة لافتة بعد فترة قصيرة من إنجاب طفلتهما الأولى سلمى.

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وظهرت ديانا بملابس واسعة وأنيقة ولاحظ متابعوها قدرتها على استعادة رشاقتها وخسارة الوزن الزائد بسبب الحمل بعد شهرين من إنجاب طفلتها، وهو ما ترك الكثير من الأسئلة لدى متابِعاتها لمعرفة تفاصيل الحمية التي اتبعتها.

وعبّرت ديانا كرزون عن سعادتها بتلبية دعوة خاصة لزيارة متحف السيارات الملكي والديوان الملكي العامر، وشاركت متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو من المكان وبدت بكامل أناقتها وجمالها.

 

وكان معاذ العمري قد كشف من خلال صورة عبر "إنستغرام" عن استقباله وزوجته لطفلتهما الأولى، وأنهما أطلقا عليها اسم سلمى، ونشرا صورها منذ اليوم الأول لولادتها.

 

 

المصدر - لها 

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