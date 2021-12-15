الأربعاء 15-12-2021
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الأربعاء، 15-12-2021 04:12 م

شاهد... رضوى الشربيني بأحدث ظهور مع ابنتها

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الوكيل الإخباري -نشرت الاعلامية رضوى الشربيني صوراً لها مع ابنتها على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاد الاخيرة وتوجهت الى ابنتها بهذه الكلمات المؤثرة:"الى ابنتي و حبيبتي و صديقتي المفضله…كل يوم بتكبري فيه قدام عنيه بحس بأمان و فرحه و فخر بيكى يا بنتى…ادتينى شرف الامومه و فرحتيني بيها يا روحى…كل سنه وانتى طيبه و حنونه زى ما انتى و يارب اعيش و اشوف احلامك و طموحاتك حقيقه حلوه زيك يا تيا…كل سنه وانتى جوه قلبى و عينى وروحي يا بنتي".

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المصدر - الفن 

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