شاهد... رضوى الشربيني بأحدث ظهور مع ابنتها

الوكيل الإخباري -نشرت الاعلامية رضوى الشربيني صوراً لها مع ابنتها على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاد الاخيرة وتوجهت الى ابنتها بهذه الكلمات المؤثرة:"الى ابنتي و حبيبتي و صديقتي المفضله…كل يوم بتكبري فيه قدام عنيه بحس بأمان و فرحه و فخر بيكى يا بنتى…ادتينى شرف الامومه و فرحتيني بيها يا روحى…كل سنه وانتى طيبه و حنونه زى ما انتى و يارب اعيش و اشوف احلامك و طموحاتك حقيقه حلوه زيك يا تيا…كل سنه وانتى جوه قلبى و عينى وروحي يا بنتي".

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المصدر - الفن

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