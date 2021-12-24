شاهد.. سعد لمجرد يثير الجدل في دبي

الوكيل الاخباري - أثار اللباس الذي ظهر به الفنان المغربي، سعد لمجرد، خلال إحيائه لحفل فني بالقرية العالمية في دبي، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الأجتماعي خلال الساعات الماضية.

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي بكثافة صور المجرد بإطلالته في الحفل الذي اعتبروها غريبة وتثير السخرية، ومنهم من شبهه بلباس "الحوامل"، وآخرون اعتبره لباس مغربي تقليدي لكن بطريقة جديدة ومختلفة.





وردا على الانتقادات التي تلقاها لمجرد، فقد أوضح بعد اختتام الحفل لعدد من وسائل الإعلام، أن لباسه عبارة عن "جلباب تمّ تصميمه في مدينة مراكش، لكنه كما لاحظ الجميع غير مألوف نوعا ما".

روسيا اليوم