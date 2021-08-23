شاهد ...كارينا كابور تشعل مواقع التواصل بصورها من دون فلتر

الوكيل الإخباري - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي صورة للنجمة الهندية كارينا كابور تظهر فيها بدون مكياج.

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وقد ظهرت كابور ببشرة جافة وباهتة، حيث تبرز العيوب التي لطالما حاولت النجمات إخفاءها عن متابعيها من خلال إستخدام مستحضرات التجميل أو تقنية الفوتوشوب.



وقد إنقسمت آراء متابعي كابور بين جمالها الطبيعي حيث تجاوزت الأربعين من عمرها كما وصفه البعض، وظهورها بشكلها "الباهت" دون إستخدام "الفلتر" كما وصفه البعض الآخر.



الجدير بالذكر أن كابور كانت قد فاجأت متابعيها سابقاً بنشر صورة برفقة عائلتها وابنها الصغير جيه الذي ظهر وجهه كاملاً للمرة الأولى.





المصدر - الفن