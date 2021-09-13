الإثنين 13-09-2021
الوكيل الاخباري

هيئة الاسرى تكشف أساليب الاحتلال بتعذيب الأسرى الفارين من سجن جلبوع

نقابة أصحاب الشاحنات: دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق خلال 48 ساعة

أردنيون يعارضون قرار تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

آليات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

ولي العهد يترأس اجتماعا في رئاسة الوزراء

التربية لـ الوكيل : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

وزير الداخلية : ظاهرة التسول اصبحت تاخذ اشكالاً مختلفة

ترحيب أردني بقرار السماح للمعتمرين السفر برا إلى السعودية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة يزور مؤسسة الحسين للسرطان

الإثنين، 13-09-2021 03:21 م

شاهد كيف عايدت نادين نسيب نجيم ابنها بـ عيد ميلاده

7028946-859053692


الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صوراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء إحتفالها بعيد ميلاد إبنها جيوفاني، والذي يبلغ من العمر 7 سنوات.

اضافة اعلان


وعلقت نجيم على الصور قائلة :" عقبال ما شوفك شب مميز وناجح وبصحة منيحة عقبال ما افرح فيك بعرسك وبنجاحك الله يعطيك ايام حلوة وبيعد عنك ولاد الحرام والحسد والغيرة الله يحط بدربك الناس الطيبة الآدمية يلي بخافوا الله".


وأضافت نجيم :"كل سنة وإنتي بخير يا حياتي يا روح مامي، قلبي وربي راضيين عنك انت وأختك وحياتي كلها الكم ومستعدة اعمل ايا شي تأحميكم الله عطاني ياكم و ما في شي بيفرقني عنكم غير الموت".

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

يسرا وشيرين رضا ترويان تجارب الحياة

أدهم-نابلسي-أمي

أدهم نابلسي في ورطة كبيرة لهذا السبب

9999127058

كارمن سليمان بإطلالة عفوية - فيديو

640x480

هازال كايا تفاجئ الجمهور بخطوة لافتة

Esvz1THXIAEQBVl

مروان الشامي يستعد لإصدار عمله الجديد

93a08551-b731-436c-bb1c-39e16ca71e6c-780x470

حسين السلمان يطلق اغنيته الجديدة 'ملح وداب ' - فيديو

أخبار متعلقة
Kareena-Kapoor-1-678x381

إبن كارينا كابور يخطف الأنظار بجماله - صورة