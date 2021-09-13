شاهد كيف عايدت نادين نسيب نجيم ابنها بـ عيد ميلاده

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صوراً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثناء إحتفالها بعيد ميلاد إبنها جيوفاني، والذي يبلغ من العمر 7 سنوات.

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وعلقت نجيم على الصور قائلة :" عقبال ما شوفك شب مميز وناجح وبصحة منيحة عقبال ما افرح فيك بعرسك وبنجاحك الله يعطيك ايام حلوة وبيعد عنك ولاد الحرام والحسد والغيرة الله يحط بدربك الناس الطيبة الآدمية يلي بخافوا الله".



وأضافت نجيم :"كل سنة وإنتي بخير يا حياتي يا روح مامي، قلبي وربي راضيين عنك انت وأختك وحياتي كلها الكم ومستعدة اعمل ايا شي تأحميكم الله عطاني ياكم و ما في شي بيفرقني عنكم غير الموت".

المصدر - الفن