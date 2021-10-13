شاهد...ماجد المصري ينشر صورة له مع الفنان سامر مصري

الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري ماجد المصري صورة على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة الممثل السوري سامر المصري وعلّق "مع الصديق الغالي والفنان الرائع سامر المصري".

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قدّم الممثل ماجد المصري مسلسل "بحر" العام الماضي والذي خاض فيه التجربة الصعيدية لأول مرة، ومن المسلسلات التي عمل بها: "التوأم، أحلام العصافير، خيال الظل، لدواعى امنية، كلام على ورق، قصة حب، زلزال، الطوفان" عمل في مسرحية "ادلعى يا نوسة".

سامر المصري هو ممثل سوري، من ابرز اعماله دوره في مسلسل "الحرملك"، كما حقق نجاحاً كبيراً اثناء مشاركته في فيلم الخلية من خلال شخصية الارهابي.

المصدر - الفن