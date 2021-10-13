الأربعاء 13-10-2021
الوكيل الاخباري

بيان تحذيري من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

وزير التربية : الوزارة ستنفذ خطة إصلاح شاملة

سلطات الاحتلال تهدم منزلا في قلنسوة بأراضي 48

الملك والملكة يعودان إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة قطر

أمانة عمان لـ الوكيل: 4 مشاريع استراتيجية كبيرة استعدادا للأمطار

الصحة النيابية تناقش أبرز معوقات قطاع المختبرات الطبية

الملك يطلع على غرفة عمليات أمن بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر

مصر.. حريق هائل في قاعة مؤتمرات قبيل افتتاحها - صورة وفيديو

انهيار جديد لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

صحة جرش لـ الوكيل: فيروس شيغيلا جرثومي

الأربعاء، 13-10-2021 02:29 م

شاهد...ماجد المصري ينشر صورة له مع الفنان سامر مصري

8768Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - نشر الممثل المصري ماجد المصري صورة على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة الممثل السوري سامر المصري وعلّق "مع الصديق الغالي والفنان الرائع سامر المصري".

اضافة اعلان

 

قدّم الممثل ماجد المصري مسلسل "بحر" العام الماضي والذي خاض فيه التجربة الصعيدية لأول مرة، ومن المسلسلات التي عمل بها: "التوأم، أحلام العصافير، خيال الظل، لدواعى امنية، كلام على ورق، قصة حب، زلزال، الطوفان" عمل في مسرحية "ادلعى يا نوسة".

 

سامر المصري هو ممثل سوري، من ابرز اعماله دوره في مسلسل "الحرملك"، كما حقق نجاحاً كبيراً اثناء مشاركته في فيلم الخلية من خلال شخصية الارهابي.

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7344966-1688713309

أنغام تحيي ذكرى وفاة أختها الراحلة غنوة - صورة

سوزان

تغريدة لممثلة أمريكية ضد الاحتلال الإسرائيلي تثير الضجة

رمضان

محمد رمضان يثير الجدل و يتصدر تويتر بعد فيديو الرقص مع مضيفتين - فيديو

نادين

سبب غياب نادين نسيب نجيم عن التمثيل في الـ2022

1024731050_0_47_1300_749_1000x541_80_0_0_a3f245dcbcb4d6d8c834888d79aeb892

حسين الجسمي في اول تعامل مع الفنان العراقي نور الزين دق القلب - فيديو

Wendy-Williams

المذيعة العالمية ويندي ويليامز بحالة صحية خطيرة

أخبار متعلقة
naw

شاهد....ظهور ابنة نوال الزغبي الروسية يصدم الجميع

6321011-1563308708

شاهد ...صورة قديمة لـ ياسمين صبري تكشف عن التعديلات التجميلية التي قامت بها

سعد

حملة يدشنها ناشطون تمنع سعد المجرد من الظهور الإعلامي في مصر

unnamed

بسمة بوسيل تواجه إنتقادات لاذعة من المتابعين - فيديو

14ipj-20-730x438

ابن راغب علامة حديث السوشال ميديا بوسامته - صور

batma20210811.ipj_-730x438

دنيا بطمة تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها - صور