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الإثنين، 24-01-2022 04:43 م

شاهد..محمد التاجي يرد على سخرية محمد رمضان منه

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الوكيل الإخباري - في مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس" الذي يقدّمه الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، علّق الفنان محمد التاجي على سخرية محمد رمضان من تصريحاته ضده قائلاً إنه ضحك حين عرف بهذا الأمر.

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وأوضح التاجي أنه لم يعلّق بكلمة حين أرسل إليه أحد أصدقائه صورة من ردّ محمد رمضان عليه، مضيفاً أنه استغرب من إعادة إثارة الموضوع في الوقت الحالي، ومؤكداً أنه رفض الردّ على استفسارات الصحافيين حول رأيه في ما قاله رمضان عنه، خاصة أن تصريحاته عن الأخير كانت قبل بضعة أشهر، وقت أزمة رميه العملات الورقية في حمّام السباحة.

 

 

 

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