شاهد...ياسمين عبد العزيز تلهو بطريقتها العفوية مع صديقاتها في أوروبا

الوكيل الإخباري - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ"إنستغرام" تظهر فيه وهي تحتفل مع اثنتين من صديقاتها في إحدى الدول الأوروبية.

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وظهرت ياسمين في الفيديو وهي ترتدي ملابس شتوية وسط الثلوج .

وكذلك نشرت صورة لها بكامل اناقتها من الرحلة وتستمتع مع صديقاتها في عطلة نهاية العام وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وتغزلوا بجمالها وأناقتها.





المصدر - لها