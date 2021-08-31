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الثلاثاء، 31-08-2021 04:35 م

شجون الهاجري تثير غضب الجمهور بعد تقليدها لرقص السندريلا سعاد حسني - فيديو

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الوكيل الإخباري - لا يزال مشهد الممثلة الكويتية شجون الهاجري في مسلسل "ملاك الرحمة" يضعها في موقف محرج بسبب التعليقات القاسية والسخرية التي تعرضت لها بعد رقصها على طريقة النجمة المصرية الراحلة سعاد حسني على أنغام أغنية "بانوا بانوا" التي قدّمتها في فيلم "شفيقة ومتولي"، الذي شارك في بطولته أحمد زكي وجميل راتب.

وسارعت الإعلامية مي العيدان إلى نشر مقطعين من المشهد نفسه بين الماضي والحاضر، واكتفت بالتعليق: "فرق بين الثرى والثريا"، في انتقاد مباشر لأداء الهاجري، والتأكيد أن لا مجال للمقارنة بينها وبين "السندريلا".

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وتعرّضت الهاجري لهجوم قاسٍ من الجمهور المصري بعد تداول المشهد على السوشيال ميديا، والذي ظهرت فيه وهي ترتدي نفس الملابس التي ارتدتها حسني في الفيلم القديم، محاولةً تقليد حركات الراحلة في رقصتها الشهيرة، ولكنّ عدداً كبيراً من المشاهدين رفض محاولاتها التشبّه بـ"السندريلا"، مؤكدين أنها لا تمتلك الجمال والأنوثة اللذين كانت تتمتع بهما حسني.


وانتقدت أغلب التعليقات المشهد، مشددةً على أن لا مجال لتقليد "السندريلا"، لأنها ظاهرة لن تتكرر في الفن المصري والعربي.

 

 

المصدر - لها

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