شيرين ترفض الاجابة عن سؤال بشأن حسام حبيب

الوكيل الإخباري-أطلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وأجابت عن بعض الأسئلة التي طرحها عليها محبوها.



وردت شيرين عبد الوهاب على أسئلة متابعيها، حيث وجه أحدهم سؤالاً لها بما يخص زوجها السابق الفنان المصري حسام حبيب، طالباً منها أن تصفه بكلمة واحدة، لتختار شيرين عدم الرد على السؤال، وتكتفي بكلمتين: "سؤال صعب".

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وتلقت شيرين عبد الوهاب سؤالاً من أحد متابعيها حول علاقتها بالموزع الموسيقي محمد مصطفى، زوجها السابق ووالد ابنتيها، وقالت: "إنسان طيب جداً وموزع موسيقي من الكبار المهمين، وأب حنين، وبيهتم ببناته وربنا يحفظه ليهم".





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