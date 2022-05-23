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الإثنين، 23-05-2022 01:26 م

شيرين تستغيث بالشرطة من حسام حبيب.. وتطالبه بعدم التعرض

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الوكيل الإخباري-تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب ببلاغ لشرطة النجدة في مصر تستغيث فيه من طليقها بعدما وصل إلى الفيلا التي تقيم فيها.

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وحررت صاحبة "كلها غيرانة" محضرًا صباح اليوم الاثنين ضد زوجها السابق حسام حبيب، بعدم التعرض لها وابنتيها بعد توجهه إليهن في مكان سكنها الكائن بمنطقة الشيخ زايد جنوب مصر.

 

كما أبلغت النجمة المصرية الأجهزة الأمنية بتواجد حبيب دون سابق موعد، ولذلك سارعت قوة أمنية بالانتقال إلى مكان البلاغ، حيث تبين وجود الفنان بالفعل، وبرر تواجده بالفيلا بوجود اتفاق بينهما لإنهاء مشروع فني، وأنه لم يكن يعتزم التعرض لها ولابنتيها بأي أذى.

وطلبت المطربة أخذ تعهد على طليقها بعدم التعرض لها وابنتيها، وحررت محضرا تم إحالته للنيابة للتحقيق.


وكان الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون بجامعة القاهرة ومحامي الفنانة المصرية قد نفى في تصريحات سابقة لـ"العربية.نت" عودة شيرين لطليقها، وتوعد بملاحقة مروجي الشائعات ضدها.



 




 

 


 

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