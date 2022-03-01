شيرين عبد الوهاب تختار مدير أعمال امرأة لأول مرة - صورة

الوكيل الإخباري - أنهت الفنانة شيرين عبد الوهاب تعاونها مع كريم الحميدي مدير أعمالها، واختارت امرأة لتولي مسئولية إدارة أعمالها لأول مرة، خلال الفترة المقبلة.

اضافة اعلان



وعلم FilFan.com أن شيرين عبد الوهاب تعاقدت مع المنتجة سارة الطباخ لإدارة أعمالها، في إشارة إلى رغبتها في خوض مرحلة فنية جديدة.

وتولى إدارة أعمال شيرين عبد الوهاب أكثر من شخص على مدار مشوارها الغنائي، وكان أخر ظهور للإعلامي والمنتج كريم الحميدي كمدير لأعمال شيرين في شهر كانون الاول الماضي، حين خرج لتوضيح حقيقة حلقها لشعرها بعد تعرضها للضرب من زوجها السابق حسام حبيب، نافيا صحة تلك الشائعة.









لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة











