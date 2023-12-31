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الأحد، 31-12-2023 01:33 م

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة ارتباطها بعد انفصالها عن حسام حبيب

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الوكيل الإخباري - انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن ارتباط الفنانة شيرين عبد الوهاب بعلاقة عاطفية جديدة وذلك بعد أيام قليلة من انفصالها عن الفنان حسام حبيب.

ونفت شيرين كل ما تم تداوله عن هذا الأمر مؤكدة في تصريحات صحافية أن تلك الشائعات المتداولة حول ارتباطها غير صحيحة، لأنها ما زالت في فترة العدة، وعلقت: "مفيش ارتباط أنا لسه في شهور العدة".

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