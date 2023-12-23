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السبت، 23-12-2023 10:32 ص

شيرين عبد الوهاب تتعاقد مع شركة إنتاج عالمية

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الوكيل الإخباري - بعد أيام قليلة على اعلان محامي النجمة شيرين عبد الوهاب انتهاء خلافها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" رسمياً، علمت "لها" أن المطربة المصرية تعاقدت مع الشركة العالمية Sony Music لإنتاج اعمالها الجديدة.

وكان الدكتور حسام لطفي محامي شيرين قد أصدر بياناً جاء فيه أن "الخلاف انتهى باتفاق ودّي قوامه احترام الحقوق، حيث تعتز - على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها، تجمعها بالأستاذ سالم الهندي".

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وكانت شيرين عبد الوهاب قد كشفت كواليس انتهاء أزمتها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، حيث قالت إنها دفعت ثمانية ملايين جنيه لصالح الشركة، ملتزمةً بما قضت به المحكمة أخيراً، لعدم التزامها بتعاقدها مع الشركة، منها ثلاثة ملايين غرامة لعدم الالتزام بالعقد، وخمسة ملايين أخرى قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بالشركة المملوكة لها ولـ"روتانا".

 

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