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السبت، 26-06-2021 10:12 ص

شيرين عبد الوهاب تهنىء بلقيس على اغنيتها الجديدة - صورة

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الوكيل الإخباري - ردَّت المغنية الإماراتية بلقيس فتحي على الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، التي دخلت على خط الأزمة القائمة بين بلقيس وزوجها، رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف، وذلك بسبب أغنيتها الجديدة "انتهى".

ووافقت بلقيس على التشبيه الذي أوردته شيرين في تعليقها على أحدث أغاني الأولى، بأنها مثل أول أغانيها التي طرحتها بعنوان "آه ياليل"، حيث أثنت على مجهودها في مشوارها الفني، وأكدت أنَّها أستاذة فن، وأنّها تتعلم منها.

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وشاركت بلفيس تغريدة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها في "تويتر"، وقالت: "إنتِ أستاذة فن وأنا بتعلم منك وفعلاً (#انتهى) هي آه يا ليل بتاعتي يا قمر يا سكر ياللي وحشتيني".

 

وكانت بلقيس قد فاجأت جمهورها في نيسان الماضي بإعلانها رفع قضية خُلع ضد زوجها، وقالت في تصريحات تلفزيونية: "أنا رافعة قضية خُلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلي ثقة بالقضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع".


من جانبه، رفض سلطان عبداللطيف التعليق على أزمته الزوجية مع بلقيس، مشدداً على أنّه لن يكشف أسرار بيته للإعلام؛ لأن البيوت لها حرماتها، كما لم يفصح عن أسباب الخلافات بينهما، مشيراً إلى أنه واثق أن القانون سوف يأخذ مجراه، وستبقى بلقيس غالية؛ لأنها والدة الغالي ابنه تركي.

 


 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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