حنان ترك برفقة زوجها فى أحدث ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة حنان ترك صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، ظهرت فيها بصحبة زوجها وكتبت تعليقاً قالت فيه: "نعم الله علينا كثيرة ، اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

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ونالت الصورة إعجاب متابعيها الذين شاركوها وصلات الإعجاب والتعليق قائلين "بنحبك قوي" و"زي القمر ما شاء الله بالحجاب" و"ما شاء الله ربنا يحفظكوا".



وكانت الفنانة منة شلبي قد أثارت الجدل بعدما نشرت صورة له مع حنان ترك من دون حجاب، وعلقت عليها بقولها "وحشتيني"، الأمر الذي جعل العديد من الجمهور يعتقد أنها توطئة لعودة حنان للفن من جديد.





المصدر - لبنان 24



