الثلاثاء 29-06-2021
الوكيل الاخباري

ضبط 300 الف حبة مخدرة بحوزة شخصين

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

العبداللات ينفي لـ الوكيل انقطاع الأكسجين عن مستشفى السلط.. ويوضح : انفجار صغير

مستوطنون يقتحمون ' الأقصى'

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يتوقع نمو اقتصاد الأردن

يومان لتعديل ساعات الحظر الليلي وإلغاؤه في مناطق

حجاوي لـ الوكيل: مزج المطاعيم يرفع من قدرة مقاومة المتحورات.. والجرعة الـ3 قيد الدراسة

إلقاء القبض على قاتل أحد الأشخاص في محافظة الزرقاء

استكمال النظر في ' قضية الفتنة' الأربعاء

تدني الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية بالأردن

الثلاثاء، 29-06-2021 10:44 ص

صابر الرباعي يتصدر الترند على السوشيال ميديا- فيديو

38-8


الوكيل الإخباري - نجح النجم التونسي صابر الرباعي في تشويق جمهوره لعمله الفني الجديد الذي يجمعه بالنجم المغربي سعد لمجرد، والمنتج الموسيقي والمغني المغربي ريدوان، في مفاجأة مميّزة لاقت تفاعلاً كبيراً من المتابعين.

وظهر النجم التونسي إلى جانب ريدوان داخل الاستوديو، ووثق القليل من كواليس التحضير والموسيقى واللحن، كاشفاً عن إسم الأغنية "سهرة صباحي"، التي من المنتظر طرحها قريباً لتكون "هيت" الصيف.

اضافة اعلان

 

واستطاع صابر أن يختار كلمات مختلفة تدمج بين اللغتين العربية والإنكليزية، وسط أجواء صاخبة مع الموسيقى الراقصة، وعلق على المقطع: "Trio السهرة صباحي بيني وبين ريدوان وسعد لمجرد".

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المفاجأة المميّزة التي تجمع ثلاثة من أهم نجوم المغرب العربي، لافتين إلى أن الأغنية ستكون "قنبلة" العام وستحصد أعلى نسبة مشاهدة في العالم.

من جانبه، شارك ريدوان الفيديو ذاته عبر "إنستغرام"، وعبر عن سعادته بمشاركة الجمهور التحضيرات للأغنية المقبلة والتي وصفها بالمذهل، معلناً أن طرحها سيكون "قريباً جداً، ترقبوا".

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
51413Image1-1180x677_d

حسام حبيب يفجر مفاجأة صادمة بعد تسجيل والده

czo1NzoiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuYWx3YXRhbnZvaWNlLmNvbS9uZXdzL2xhcmdlLzk5OTkwMjMyODMuanBnIjs=

التحقيق مع نانسي عجرم لمدة ٣ ساعات بقضية زوجها

102529Image1-1180x677_d

جيسيكا عازار برفقة زوجها فى أحدث ظهور لها - صور

لحظة-سقوط-عبد-الله-الرويشد

عبد الله الرويشد يعلن عن موعد طرح ' ألبوم ' جديد

38f44ebe-3b9d-45cb-b781-eb7a8c7b2e47

قصي خولي يشارك متابعيه صورة من مسلسل خمسة ونص

وليد

بالفيديو .. وليد توفيق يصدر اغنيته الجديدة

أخبار متعلقة
fayez

فايز السعيد .. مفاجأة من العيار الثقيل مع نهى نبيل

9خحهح

نجمة ستار اكاديمي تعلن مرضها وجمهورها يدعو لها بالشفاء- صورة

83733Image1

شاهد...اول سلفي للفنانة فيروز

17

أصالة نصري تثير ضجة في أحدث ظهور لها - صور

171193

محمد رمضان يثير ضجة بأحدث ظهور له .. صور

3052020-3-1

نجل حسن حسني... الجميع يفتقد والدي ويشعر بشوق إليه