الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 10:30 ص

فايز السعيد .. مفاجأة من العيار الثقيل مع نهى نبيل

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الوكيل الإخباري - من خلال فيديو ظهر فيه الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد عبر حسابه على الإنستغرام برفقة الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل، فاجأ جمهوره ومتابعيه أنه بصدد تلحين أغنية من كلمات نهى.  

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وكتب عبر صفحته: "يا ترى شنو نطبخ أنا ونهى.. مفاجأة من العيار الثقيل، ولأول مرة نارية". 

 

وقامت نبيل بإلقاء مقطع من أحد أشعارها تقول فيه:  
حرمت عيني يا الغلا لذة النوم  

 

وقلبي سهير ما تحمل همومه  
طيفك ذبحني زادن همي هموم  
والشوق سيف أهلكتني عزومه  
وأبدى السعيد إعجابه بالكلمات التي ألقتها نهى، وطلب منها ألا تكمل القصيدة ووعدها أن يقوم بتلحينها خلال 48 ساعة فقط، لتكون أول أغنية تقدم للجمهور من كلماتها ويتم تلحينها بهذه السرعة.

 

 

 

 

المصدر - سيدتي 

 




 

 


 

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