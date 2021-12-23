صدفة تجمع بين حمادة هلال وحكيم - صورة

الوكيل الإخباري - صدفة جمعت الفنانَين حكيم وحمادة هلال في حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري، تحولت بعدها إلى وصلة مزاح بينهما وتبادل التعليقات المرِحة.



وكشفت الصدفة عن ارتداء كلٍ من حكيم وحمادة هلال طقم الملابس نفسه، وهو عبارة عن بنطلون أسود اللون وجاكيت باللون النبيذي وتحته "هاي كول" أسود، وهو ما دفع حكيم لنشر الصورة عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" والتعليق عليها بقوله: "لما تكون رايح المدرسة أنت وأخوك الصغير باليونيفورم"... ليردّ عليه حمادة هلال بنشر نفس الصورة والتعليق عليها بالقول: "أنا وأخويا الكبير في سياحة وفنادق".

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المصدر - لها