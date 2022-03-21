الإثنين 21-03-2022
الوكيل الاخباري

تجارة عمان تدعو القطاع التجاري لتمكين العاملين من المشاركة بالانتخابات

نموذجية اليرموك تنظم مسابقة لتصميم أفضل طبق سياحي

الضمان : 6 آلاف متقاعد حصلوا على بطاقات سلف استهلاكية

مذكرة تفاهم بين اليرموك و كونراد أديناور الألمانية في مجال التدريب الطلابي

المحكمة تبطل قرارا إداريا لوزير العدل

المحكمة الإدارية تبطل قرارا إداريا لوزير الصحة

الصفدي ورئيس وأعضاء "البرلمانيات الاردنيات يزورون دار الضيافة للمسنين

الملك في دارة فاضل باشا الفهيد

الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا أمام الليرة اللبنانية

"زراعة النواب": إخراج سد الكرامة البالغة سعته 55 مليون م3 من الخدمة بسبب ملوحته العالية

الإثنين، 21-03-2022 04:53 م

صفاء جلال توضح أسباب اعتزال ابنتها الفن

111


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة صفاء جلال، خلال تصريحات صحافية الأسباب التي أدت إلى اعتزال ابنتها الكبرى التمثيل، رغم مشاركتها في عمل فني من قبل، مشيرة إلى أنها لم تحبّ العمل في هذا المجال وقد ارتدت الحجاب، وهي بخلاف أختها الصغرى التي تحب التمثيل، وتنتظر أن تكبُر حتى تدخل عالم الفن.

وأكدت صفاء أن المرأة العربية نالت العديد من حقوقها، وأصبحت تتولى مناصب كبيرة كانت حكراً على الرجل، ورغم ذلك هناك بعض القوانين التي تحتاج الى التعديل مثل قوانين الأسرة.

اضافة اعلان

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FOSq7KHXwAEFOnD_0

مشهد جميل للراحل زكي فطين يلخص واقع الدول العربية

201992215462158RK-600x334

أيمن رضا يوضح سبب انسحابه من بقعة ضوء 15

9-45

أول تعليق من ويجز بعد مهاجمة إطلالته الغريبة في الرياض

82537

كاظم الساهر يقيم عزاء طليقته في أمريكا- صور

286844

دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز في عيد الأم-صور

4492901-104168910

شاهد- نانسي عجرم تحتفل بعيد الأم بطريقة مميزة

أخبار متعلقة
دوللي-شاهين

دوللي شاهين توضح سبب ابتعادها عن التمثيل