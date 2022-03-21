صفاء جلال توضح أسباب اعتزال ابنتها الفن

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة صفاء جلال، خلال تصريحات صحافية الأسباب التي أدت إلى اعتزال ابنتها الكبرى التمثيل، رغم مشاركتها في عمل فني من قبل، مشيرة إلى أنها لم تحبّ العمل في هذا المجال وقد ارتدت الحجاب، وهي بخلاف أختها الصغرى التي تحب التمثيل، وتنتظر أن تكبُر حتى تدخل عالم الفن.



وأكدت صفاء أن المرأة العربية نالت العديد من حقوقها، وأصبحت تتولى مناصب كبيرة كانت حكراً على الرجل، ورغم ذلك هناك بعض القوانين التي تحتاج الى التعديل مثل قوانين الأسرة.





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