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السبت، 25-02-2023 05:02 م

صلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد إصابته بأزمة صحية

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الوكيل الإخباري- طمأن الفنان الكبير صلاح عبدالله جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه الفترة الأخيرة لأزمة صحية نتيجة التقلبات الجوية أدت إلى إصابته بنزلة برد شديدة.

وكتب صلاح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "رعشة برد بهدلتني، ٣ بطاطين ودفاية وبالطو، عامل زي الفرخة الدايخة، إوعوا حد يفكر ياكلني، أنا لطيف أنا ظريف أنا بخرف أنا عيان".

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وفور إعلانه عن أزمته الصحية انهالت عليه التعليقات من قبل جمهوره وعدد كبير من أصدقائه المقربين، متمنين له الشفاء العاجل.


ويشارك الفنان صلاح عبدالله في موسم رمضان القادم بمسلسل حضرة العمدة الذي تقوم ببطولته الفنانة روبي، سميحة أيوب، لطفى لبيب، أحمد رزق، وبسمة، وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد،

ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، إخراج عادل أديب.


كما انتهى صلاح عبدالله من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "البطة الصفرا" والذي يشارك في بطولته كل من غادة عادل ومحمد عبد الرحمن توتا ومحمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير ومن تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار

 

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