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الخميس، 23-02-2023 03:04 م

يسرا تكشف جديد وضعها الصحي بعد تعرضها لأزمة مفاجئة

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الوكيل الإخباري- طمأنت الممثلة المصرية يسرا جمهورها على حالتها الصحية، بعد انتشار اخبار عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، نافية تواجدها في المستشفى.

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واوضحت يسرا انها أصيبت بنزلة برد شديدة، اذ قالت: "الحمد لله أنا عندي دور برد شديد، وعندي مشكلة في عيني شوية وممنوعة أحط أي مساحيق تجميلية".


وأكدت يسرا انها "تتواجد في منزلها بالوقت الحالي، وحالتها الصحية تشهد تحسناً كبيراً".


وكانت الفنانة المصرية شيماء سيف، كشفت عن تعرض يسرا لوعكة صحية، اذ نشرت صورة برفقتها و كتبت في تعليق: : "سلامة قلبك يا حتة من قلبي، إن شاء الله تخفي وتبقي زي الفل، بحبك أوي". 

 

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