نجم "جميل وهناء" يصاب بنزيف دماغي

الوكيل الإخباري- تعرض الممثل السوري شادي زيدان شقيق الممثل السوري ايمن زيدان لازمة صحية مفاجئة اثناء تصويره مشاهده في احد الاعمال الدرامية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك المقبل، الامر الذي استدعى نقله الى المستشفى ودخوله العناية المركزة بحالة صحية دقيقة جدا.

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وفي التفاصيل ، أصيب شادي زيدان بأزمة صحية أثناء التصوير، مما استدعى نقله للمستشفى على الفور حيث تبين إصابته بنزيف في الدماغ وهو حالياً في العناية المركزة، في أحد مشافي مدينة دمشق السورية.



وقد تفاعل كثير من النجوم السوريين مع هذا الخبر الحزين، طالبين من الجمهور الدعاء لشادي بالشفاء العاجل.

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