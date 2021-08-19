صورة جديدة لـ نيللى كريم من شهر العسل برفقة زوجها في نيويورك

الوكيل الإخباري - شارك هشام عاشور زوج الفنانة نيللى كريم، جمهوره ومتابعيه، أول صورة لهما من شهر العسل بعد انتقالهما من الساحل الشمالي إلى مقر إقامته في السنوات الماضية بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث يملك سلسلة مراكز لتدريب الناشئين على لعبة الاسكواش بالمشاركة مع شقيقه رامي عاشور المصنف الأول عالميا طوال السنوات الثلاث الماضية.





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هشام نشر الصورة عبر خاصية ستورى بحسابه على موقع إنستقرام، وظهرت نيللى مع زوجها فى الصورة وهما يستمتعان بجولتهما الترفيهية فى أمريكا، وظهر "عاشور" وهو يقود دراجة بخارية ويحمل فوق رأسه "خوذة".









المصدر - سيدتي