الخميس 31-08-2023
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الخميس، 31-08-2023 09:48 ص

صورة- سامو زين يكشف لأول مرة عن ملامح ابنه من زوجته الثانية

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الوكيل الإخباري - أظهر الفنان السوري سامو زين لأول مرة ملامح ابنه محمد من زوجته الثانية دينا صالح للمرة الأولى.

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وشارك سامو زين مع متابعيه عبر "إنستغرام" صورتين جمعتاه بابنه محمد، ظهرا في إحداهما وهما يستمتعان بوقتهما على الشاطئ.


وأرفق سامو الصورتين بتعليق جاء بما معناه: "أميري محمد أسامة الأبرص مو زين". وأضاف: "بارك الله فيك يا بني، فخور جدًا بك، أنت العمود الفقري لي وكل شيء.. ابني حبيبي ونور عيوني.. الله يحفظك ويبارك لي فيك ويجعلك سندًا لي في الدنيا.. ومن الذرية الصالحة".


وختم: "أول صورة بيني وبينك.. يا رب أشوفك أحسن الناس وفي أعلى شأن.. وتحقق كل أحلامك ويعطيك أيامًا حلوة وسعيدة تليق بقلبك الجميل".


 

الجديد


 




 

 


 

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