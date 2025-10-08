الأربعاء 2025-10-08 05:45 م
 

فضيحة تهز تركيا...اعتقال 19 من المشاهير خلال مداهمات فجراً – صورة

للا
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-10-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الصحفية التركية الشهيرة بيرسين انه تم اعتقال فجر اليوم الأربعاء 19 فنانا تركياً خلال عمليات دهم بتهمة تعاطي المخدرات.

ومن بين المشاهير الذين تم اعتقالهم: كان يلدريم ، كوبيلاي اكا ، اوزجي اوزبرنجي و بيراك توزونونتاش ، مارت يازيجي اوغلو ، ديميت افجار ، جيرين موراي و متين اكدولجير، بيرجي اكالاي والمغنيات هاديسا، ايرم ديرجي وسيمجا سايغين.

اضافة اعلان

 

 

 لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس

أشغال إربد: إجراءات على طريق البترول لتعزيز السلامة المروية

أخبار محلية أشغال إربد: إجراءات على طريق البترول لتعزيز السلامة المروية

القضاء اللبناني يصدر حكمه على فضل شاكر بعد يومين من تسليم نفسه

فن ومشاهير القضاء اللبناني يصدر حكمه على فضل شاكر بعد يومين من تسليم نفسه

ل

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب بكافة عياراته في التسعيرة المسائية الأربعاء

مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

أخبار محلية مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء

أخبار محلية الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي

أغنام

أخبار محلية إعادة فتح منشآت تصدير الأغنام إلى السعودية

زين ترعى مسابقة المحارب الدولية بنسختها الـ 14

أخبار الشركات زين ترعى مسابقة المحارب الدولية بنسختها الـ 14



 
 





الأكثر مشاهدة