صورة- فنانة مصرية شهيرة تكشف اصابتها بالسرطان

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة عايدة رياض، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان في المثانة، مؤكدة أن الورم كان في حجم الزيتونة وأن الطبيب أجرى لها جراحة بالمنظار، وتم اكتشاف أنه ورم خبيث .



وبالتفاصيل ، قالت عايدة في تصريحات تلفزيونية: ذهبت لدكتور شهير وأستاذ لعلاج الأورام في مصر وأخويا الكبير سمير هو اللي كان يعرف بكل ما مررت به، واتعالجت، وبعد أول ثلاث جلسات الدكتور قال لي انتي هتعمليلي عيانة ، فوقي كدة ، ونزلت عملت مسلسل مع مي عز الدين والدكتور طلب مني ألبس باروكة علشان لما الشعر يقع بعد جلسات الكيماوي، وكنت عاملة دور أخت بوسي فى المسلسل، وطلبت منها من غير ما حد يعرف إن فيه ثلاثة أيام في الشهر مش هقدر أشتغل فيها، وماكنتش عاوزة أقول لحد.

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وأوضحت أنه بعد صدمة إصابتها بالسرطان جاءت صدمة إصابة أخوها غالب بسرطان الدم، وأجرى عملية زرع نخاع، وتم شفاؤه ووقف على رجليه، ومنذ 3 سنوات عاد له المرض وتوفى.









صدى البلد