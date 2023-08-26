صورة- ما سبب تواجد النجم نزار ابو حجر بالأردن ؟

الوكيل الإخباري - يتواجد النجم السوري نزار ابو حجر الشهير عن دوره بشخصية "ابو غالب" بمسلسل باب الحارة بالأردن للمشاركة بمهرجان شبيب للثقافة والفنون بدورته الـ29 كضيف شرف .



يشار انه قد انطلقت مساء الخميس، في المركز الثقافي الملكي، فعاليات الدورة (29)، من مهرجان شبيب للثقافة والفنون، تحت شعار "نفرح بالحسين"، وتستمر لثلاثة أيام بمشاركة عدد من النجوم العرب .



واشتمل حفل الافتتاح على عرض لموسيقات الأمن العام، وافتتاح معرض الفن التشكيلي "الأردن في عيوننا" بمشاركة مجموعة من الفنانين التشكيليين، وعلى عرض للفلكلور الشعبي الأردني قدمته فرقة أمانة عمان الكبرى، وفقرات غنائية قدمها: نور العمري، وأحمد فياض، ومجدي خوري، وميرنا ياغي، بحضور ضيف شرف المهرجان نزار أبو حجر.

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