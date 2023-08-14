الفنان عادل علي يعلق على شخصية "الشيخ عبدالعليم" في باب الحارة

الوكيل الإخباري- علق الفنان السوري، عادل علي، على دوره الشهير بشخصية "الشيخ عبد العليم" في سلسلة "باب الحارة" .



وفي مقابلة مع مجلة "فوشيا" الفنية، أشار الفنان عادل علي إلى تنميطه بدور "الشيخ" في "باب الحارة" وترسيخه حتى في أذهان المخرجين، مؤكدا أنها "مرتبة لها مكانتها" في المجتمع وأن هذا الأمر "لا يزعجه".



وأوضح الفنان أنه متحصل على ماجستير في الإخراج، حيث أدى العديد من الأدوار بشخصيات مختلفة، لكنها لم تستمر مثل شخصية "الشيخ" في "باب الحارة"، معربا عن سعادته لأنها محفورة في أذهان الجمهور، ما عرضه لكثير من المواقف المضحكة.



وذكر عادل علي أن بعض الأشخاص استوقفوه لمساعدتهم في حل مشاكلهم، ليؤكد لهم أنه ممثل وليس شيخا حقيقيا.





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