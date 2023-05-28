صور - احمد سعد وراغب علامة يصلان الأردن ترقباً لحفل النجوم غداً

الوكيل الإخباري- وصل الفنانان راغب علامة واحمد سعد الى الأردن اليوم ترقباً لاحياء حفل غنائي برفقة نجوم اردنيون غداً في ستاد عمان المدينة الرياضية بمناسبة زفاف ولي العهد .

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وبالتفاصيل ، شارك الفنان راغب علامه صورة داخل الصالة الملكية عبر خاصية القصص المصورة في حسابه الخاص على انستغرام وعلق :" من داخل الصالة الملكية وصولنا الى الاردن " .

وحمس أحمد سعد الجمهور باول ظهور له من داخل الأردن حيث شارك صورة عبر حسابه الخاص في انستجرام داخل الصالة الملكية وعلق بكلمات اغنيته الشهيرة " ايه اليوم الحلو دة"

يقيم مجموعة من الفنانين العرب تامر حسني وراغب علامة وأحمد سعد والاردنيتان ديانا كرزون وزين عوض حفلا غنائياً ضخماً "مجانياً" غداً الاثنين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله والانسة رجوة خالد السيف على ستاد عمان الدولي .











