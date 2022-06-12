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الأحد، 12-06-2022 10:11 ص

صور للفنانة أمل عرفة قبل 26 عاماً

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الوكيل الإخباري-انتشرت صورة للممثلة السورية أمل عرفة من كواليس ملسلسل " عيلة خمس نجوم " الذي عرض منذ 26 عاماً ، وكانت انذاك في الرابعة والعشرين من عمرها تلعب دور فتاة تدعى " سمر" .

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العمل حقق نجاًحا جماهيريا  هائلا ، ولا يزال يحصد نسب مشاهدة مرتفعة كّلما ُبث من جديد على الشاشة ، أمل تغيرت قليلا وكبرت واصبحت تبلغ ٥١ عاًما الان ، لكنها لا تزال جميلة وجذابة  .

 

يذكر ان الفنانة برعت بلعب الأدوار الكوميدية، وأحبها الجمهور بمسلسل" دنيا ".

 


 

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