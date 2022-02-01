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الثلاثاء، 01-02-2022 04:04 م

طارق سويد بفيديو مؤثر من المستشفى

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الوكيل الإخباري - نشر الممثل والكاتب طارق سويد، فيديو مؤثر عبر حسابه على "انستغرام"، ظهر فيه وهو يبكي، بينما يحمل إبن شقيقه في المستشفى.

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وفي التفاصيل، قرّر شقيق سويد أن يسمّي إبنه "طارق"، فبكى الاوّل متأثرا بهذه الخطوة.

وقال سويد: "لحظة اللي عرفت انو خيي و زوجتو بدن إبنن يحمل اسمي...خيي اللي ما بعبر كتير قلي كتير اشيا بهل لحظة... اخواتي و إمي هني كل حياتي ونقطة ضعفي".

أما الجمهور وزملاء طارق في التمثيل، فعلقوا على الفيديو "بكيتنا معك".

 

 

 

لبنان 24 

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