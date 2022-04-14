طارق لطفي يعاني من هذه الأزمة

الوكيل الإخباري - إستنجد الممثل المصري طارق لطفي بالجمهور بعدما تعرض حسابه في موقع التواصل الإجتماعي للسرقة الأمر الذي منعه من التعليق على كافة المنشورات وطلب الإستعانة بالجمهور والمتابعين لحل هذه الأزمة .



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وعلق لطفي على الأمر وقال: "أنا ممنوع من التعليق على أي بوست مش عارف ليه".

وتابع: "في حد بيحاول يهكّر صفحتي... تنصحوني بإيه؟"



إنهال المتابعين والجمهور بالتعليقات على منشور لطفي بعدما كشف عن محاولة السرقة محاولين تقديم الدعم له والنصح.

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