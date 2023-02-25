السبت 25-02-2023
الوكيل الاخباري

تدريبات على الإخلاء في المدارس حال حدوث زلازل اعتباراً من الأسبوع المقبل

بايدن يؤكّد نيّته إعلان ترشّحه لولاية ثانية

تركيا: اعتقال 184 شخصا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال

الاتحاد الأوروبي يلزم شركات الطيران بالإبلاغ عن الرحلات الخاصة من روسيا

بلدية الطفيلة تعد دراسة للواقع المروري في المدينة

قتلى جراء تحطم طائرة إسعاف أمريكية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً- أسماء

تعرف على أعلى درجة حرارة بالأيام المقبلة في الأردن

تغريدتان وخريطة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجدداً

السفارة السيرلانكية تنظم برنامجا توعويا حول الاتجار بالبشر

السبت، 25-02-2023 03:10 م

طارق لطفي يكشف سبب عدم ظهوره في المهرجانات ولماذا يحسد كريم عبد العزيز

download


الوكيل الإخباري-كشف الفنان طارق لطفي، خلال لقائه مع برنامج the insider بالعربي، أنه ليس ضد فكرة الظهور أو التواجد بالمهرجانات الفنية مؤكداً أنها مهمة للفنان، مؤكداً أنه يحسد الفنان كريم عبد العزيز على دور سيقدمه تنمى هو تقديمه.

وقال: "سبب عدم ظهوري هو إني عايز أركز في شغلي، ومع أسرتي، لو فيه وقت فاضي بختار أكون فيه مع عائلتي، أولادي بيكبروا، وببقى عايز أكون معاهم عشان كده أنا قليل الظهور في الحياة عموماً".

اضافة اعلان


وقال لطفي إنه أول من اقترح فكرة مسلسل "الحشاشين" الذي سيقوم ببطولته زميله الفنان كريم عبد العزيز، والذي تقرر تأجيله للعرض في موسم رمضان 2024.
وأوضح أنه حينما اقترح الفكرة على العديد من جهات الإنتاج، لم تحظ بالاهتمام الكبير من جانبهم، فضلاً عن انشغاله بتصوير مسلسلاته وأعماله والتي اختتمها بمسلسل "جزيرة غمام" في رمضان 2022.

 

وأكد أنه قد يشعر بالغيرة من النجم كريم عبد العزيز، كونه سينفذ أحد الأدوار التي كان يتمنى تقديمها، مشدداً على أنه يتمنى التوفيق له في المسلسل، بل سيدعمه وسيحرص على مشاهدته فور عرضه.


وتابع : "أنا متأكد ان كريم هايعمله بشكل رائع، لأنه نجم مميز ورائع فعلا، كما أثق في إن الكاتب عبدالرحيم كمال سيقدم ملحمة مميزة كعادته في جميع كتاباته وروياته".


من ناحية أخرى، يستعد طارق لطفي لتصوير دوره في مسلسل "مذكرات زوج"؛ الذي من المقرر عرضه ضمن منافسات مسلسلات رمضان 2023.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6016672_1628268010

صلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد إصابته بأزمة صحية

2021_2_2_1_54_41_412

شاكيرا تواصل مهاجمة بيكيه في أغنية جديدة "TQG"

mic

فنان شهير يعلن نجاته من موت محقق

11111

مصدر ينفي عمل مرتقب لأحمد حلمي مع هنا الزاهد

WhatsApp Image 2023-02-25 at 13.57.01

بالفيديو .. ظهور مؤثر لنجل الفنان شادي زيدان خلال الجنازة

ma1_0

ما حقيقة تعرض الفنانة مي عمر لوعكة صحية ؟ -صورة

أخبار متعلقة
9cf6894c--الإمام-الشافعي

نضال الشافعي يكشف سر ابتعاده عن الأعمال الكوميدية