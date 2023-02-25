طارق لطفي يكشف سبب عدم ظهوره في المهرجانات ولماذا يحسد كريم عبد العزيز

الوكيل الإخباري-كشف الفنان طارق لطفي، خلال لقائه مع برنامج the insider بالعربي، أنه ليس ضد فكرة الظهور أو التواجد بالمهرجانات الفنية مؤكداً أنها مهمة للفنان، مؤكداً أنه يحسد الفنان كريم عبد العزيز على دور سيقدمه تنمى هو تقديمه.



وقال: "سبب عدم ظهوري هو إني عايز أركز في شغلي، ومع أسرتي، لو فيه وقت فاضي بختار أكون فيه مع عائلتي، أولادي بيكبروا، وببقى عايز أكون معاهم عشان كده أنا قليل الظهور في الحياة عموماً".

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وقال لطفي إنه أول من اقترح فكرة مسلسل "الحشاشين" الذي سيقوم ببطولته زميله الفنان كريم عبد العزيز، والذي تقرر تأجيله للعرض في موسم رمضان 2024.

وأوضح أنه حينما اقترح الفكرة على العديد من جهات الإنتاج، لم تحظ بالاهتمام الكبير من جانبهم، فضلاً عن انشغاله بتصوير مسلسلاته وأعماله والتي اختتمها بمسلسل "جزيرة غمام" في رمضان 2022.

وأكد أنه قد يشعر بالغيرة من النجم كريم عبد العزيز، كونه سينفذ أحد الأدوار التي كان يتمنى تقديمها، مشدداً على أنه يتمنى التوفيق له في المسلسل، بل سيدعمه وسيحرص على مشاهدته فور عرضه.



وتابع : "أنا متأكد ان كريم هايعمله بشكل رائع، لأنه نجم مميز ورائع فعلا، كما أثق في إن الكاتب عبدالرحيم كمال سيقدم ملحمة مميزة كعادته في جميع كتاباته وروياته".



من ناحية أخرى، يستعد طارق لطفي لتصوير دوره في مسلسل "مذكرات زوج"؛ الذي من المقرر عرضه ضمن منافسات مسلسلات رمضان 2023.



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