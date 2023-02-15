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الأربعاء، 15-02-2023 03:10 م

نضال الشافعي يكشف سر ابتعاده عن الأعمال الكوميدية

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الوكيل الإخباري- كشف الفنان نضال الشافعي سبب ابتعاده عن الأعمال الكوميدية، منذ أن قدّم مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع الفنان الكبير عادل إمام، خاصة أن بداية تعرّف الجمهور إليه كانت من خلال سيت كوم "تامر وشوقية" مع أحمد الفيشاوي ومي كساب، والذي قدّم فيه دوراً كوميدياً حقق به نجاحاً كبيراً.

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وأكد نضال في تصريحات إعلامية أنه لا يمانع بالعودة الى تقديم الأعمال الكوميدية، ولكنه لم يجد بعد العمل المناسب والذي يستحق أن يعود من خلاله. إذ قال: "نفسي ومنى عيني أعمل كوميدي، بس المشكلة إن الكوميدي في الكتابة مبقاش فيها نفس الطاقة، والكوميدي عايز مساعدة كتير، ولكن شركات الإنتاج بتفتكر إننا هنسترخص لما نعمل كوميدي".


وكشف نضال الشافعي أنه يتمنى تجسيد شخصية "عقبة بن نافع" لما فيها من أحداث مثيرة للشغف ومهمة، فهو قدوة ومثال حسن، كما تمنى تجسيد شخصية "خالد بن الوليد"، ولكن تراجع عن تلك الأمنية، خاصةً بعد البدء بتنفيذ عمل درامي خلال الفترة الماضية ولعب بطولته فنان آخر.


يُذكر أن نضال الشافعي حقق نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية، من خلال مشاركته في بطولة حكاية "روليت" مع الفنانة نجلاء بدر، وهي إحدى حكايات مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، ومن إخراج معتز حسام.

 

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