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الإثنين، 28-02-2022 12:57 م

طليق الراحلة جالا فهمي عمر خيرت يفاجئ الجميع في جنازتها

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الوكيل الإخباري - حرص الموسيقار عمر خيرت، على أن يكون أول الحاضرين للمشاركة في تشييع طليقته الفنان الراحلة جالا فهمي وأداء صلاة الجنازة على جثمانها، أمس (الأحد)، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وتواجد خيرت في المسجد، لإلقاء النظرة الأخيرة على طليقته وتوديعها، قبل دفنها بمثواها الأخير، معربًا عن حزنه الكبير على وفاتها، ومطالباً جمهورها بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان.

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وكانت الفنانة جالا فهمي، تزوجت من الموسيقار عمر خيرت، وأنجبت منه ابنهما الوحيد عمر، ولكنهما قررا الانفصال بعد ذلك، بعد أن حدثت عدة مشاكل بينهما، لكن ظل كل منهما يحترم ويُقدر الآخر.

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