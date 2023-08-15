الثلاثاء 15-08-2023
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الثلاثاء، 15-08-2023 02:15 م

ظهور نادر لأبناء نادين الراسي برفقة طليقها

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الوكيل الإخباري- نشر جسيكار أبي نادر طليق الفنانة اللنانية نادين الراسي، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر "انستغرام" صورة ظهر بها برفقة أولاده مارسيل وكارل.

والجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية نادين الراسي لم تتمكن من رؤية مارسيل وكارل منذ فترة طويلة بسبب الخلافات بينها وبين طليقها جيسيكار أبي نادر حول الحضانة.

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ولفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن ابني نادين الراسي أصبحا شابين وسيمين.

 

 


 

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