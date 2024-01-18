عائلة صلاح السعدني تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر تطورات حالته الصحية

الوكيل الإخباري - بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري صلاح السعدني، خرجت أسرة الفنان عن صمتها، لترد على كذب ما يشاع عن تعرضه لأزمة صحية، مؤكدين أن النجم بخير وأن ما يتردد إنما هو شائعات من مواقع وحسابات تسعى وراء المشاهدات فقط.

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وقال الكاتب الصحفي أكرم السعدني، في تصريحات إعلامية، أن ما نشر ويُثار حول تعرض عمه الفنان صلاح السعدني لأزمة صحية عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه بخير.



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