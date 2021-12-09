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الخميس، 09-12-2021 04:36 م

عادل إمام رفض التمثيل مع هذه النجمة خوفاً من تفوقها عليه!

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الوكيل الإخباري - الممثلة المصرية القديرة عايدة عبد العزيز بدأت حياتها كمدرسة واصبحت ممثلة بالصدفة عندما طلبت منها ادارة مدرسة السنية بالزمالك ان تقوم بتدريت الطلبة. تألقت في فيلم "النمر والانثى" الذي شاركت بطولته مع النجم المصري عادل امام وكشفت ان تألقها في هذا الفيلم جعل الزعيم يمتنع عن ترشيحها في اي عمل يقوم ببطولته.

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ولدت الممثلة عايدة عبد العزيز في 27 تشرين الاول / اكتوبر 1930 في محافظة الدقهلية، حصلت على دبلوم المعلمين ودرست بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما حصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت من لندن.

 

بعد ان اعلنت عايدة عبد العزيز زواجها من المخرج المسرحي احمد عبد الحليم الذي تعرفت عليه خلال دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت رحلة الامومة حين انجبت عايدة من زوجها احمد عبد الحليم ولد يدعى شريف وبنت تعيش خارج مصر وظلت عايدة على ذمة زوجها حتى رحيله عن عالمنا عام 2013.

 

المصدر - الفن 

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