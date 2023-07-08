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السبت، 08-07-2023 11:43 ص

عادل امام وهنيدي .. كيف تفاعل نجوم الفن مع تطبيق ثريدز ؟

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الوكيل الإخباري- انشأ العديد من نجوم الفن حسابات على التطبيق الحديث  " ثريدز " منذ لحظة اطلاقه الخميس الى اليوم .

وتفاعل عدد من النجوم مع التطبيق بمنشورات اوليه عبر حساباتهم الخاصة  منهم نانسي عجرم التي علقت :" انا هنا على ثريدز .. لنبدأ الرحلة "

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وعلق النجم الكوميدي محمد هنيدي بمنشور طريف قائلاً :" اهم تعليمات من راجل خبير سوشيال ميديا قديم لكل القادمين من تويتر، مسمهاش تغريدة او تويتة اسمها ثيرد ، مسمهاش ريتويت .. اسمها ريبوس ، مسمهاش مفضلات او تفضيل .. اسمها اعجابات او اعجاب ، مسمهوش التايملاين اسمه حائط التغذية الآلي السريع لموقع ثيردز المنافس لتويتر واللي هيخلصنا من ايلون ماسك اللي اداني بلوك حقدا وكرها "



وفي تعليق اخر كتب هنيدي :"الحاجة الغريبة اللي عرفهاني التطبيق ده ان نص كوكب الأرض بقوا انفلونسرز "



وتفاعل النجم عادل امام مع تطبيق ثريدز ،  اذ شارك صورة له من احدى افلامه  تظهر وكانه متعجب من التطبيق ، وعلق بملصق مبتسم وتفاعل المتابعين مع المنشور بطريقة طريفة


 




 

 


 

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