عادل امام وهنيدي .. كيف تفاعل نجوم الفن مع تطبيق ثريدز ؟

الوكيل الإخباري- انشأ العديد من نجوم الفن حسابات على التطبيق الحديث " ثريدز " منذ لحظة اطلاقه الخميس الى اليوم .



وتفاعل عدد من النجوم مع التطبيق بمنشورات اوليه عبر حساباتهم الخاصة منهم نانسي عجرم التي علقت :" انا هنا على ثريدز .. لنبدأ الرحلة "

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وعلق النجم الكوميدي محمد هنيدي بمنشور طريف قائلاً :" اهم تعليمات من راجل خبير سوشيال ميديا قديم لكل القادمين من تويتر، مسمهاش تغريدة او تويتة اسمها ثيرد ، مسمهاش ريتويت .. اسمها ريبوس ، مسمهاش مفضلات او تفضيل .. اسمها اعجابات او اعجاب ، مسمهوش التايملاين اسمه حائط التغذية الآلي السريع لموقع ثيردز المنافس لتويتر واللي هيخلصنا من ايلون ماسك اللي اداني بلوك حقدا وكرها "







وفي تعليق اخر كتب هنيدي :"الحاجة الغريبة اللي عرفهاني التطبيق ده ان نص كوكب الأرض بقوا انفلونسرز "







وتفاعل النجم عادل امام مع تطبيق ثريدز ، اذ شارك صورة له من احدى افلامه تظهر وكانه متعجب من التطبيق ، وعلق بملصق مبتسم وتفاعل المتابعين مع المنشور بطريقة طريفة



